Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Иркутске 31 июля

Дождь с грозой ожидаются в Иркутске 31 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В последний день июля небесная канцелярия решила пошалить и «подарить» горожанам не вполне приятные сюрпризы. Так погода в Иркутске 31 июля ожидается с небольшим дождем и грозой. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Облачность в областном центре в воскресенье будет переменчивой, ветер дует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с, - добавляют метеорологи. – Днем температурные показатели воздуха составят +24…+26 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 713 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 31 июля также обещает сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы и местами даже град, ветер при грозах будет с порывами до 15 м/с. Местами в Приангарье выпадут кратковременные дожди. Днем столбики уличных термометров покажут +23…+28. Если небо закроют облака, станет прохладно, до +15…+20.

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