Два пожара на площади в 411 гектаров тушат в лесах Иркутской области 31 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается борьба с огнем на землях лесного фонда. Утром 31 июля в регионе действует два лесных пожара на севере Катангского района. Общая площадь возгораний 411.01 гектара. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

- Также в Катангском районе в зоне космомониторинга продолжается ликвидация двух локализованных очагов площадью 413 гектаров, - рассказывают специалисты.

Есть и хорошие новости, накануне в том же районе пожарные справились с крупным пожаром. Его площадь составила 5124 гектара, из них 2901 гектар был пройден верховым огнем. Причиной тому – сильный ветер.

Напомним, что на севере региона до 15 августа действует особый противопожарный режим. Посещение лесов при классе пожароопасности выше третьего может грозить административной или даже уголовной ответственностью.

Стоит отметить также, что в Иркутской области продолжается авиамониторинг за состоянием лесов для быстрого обнаружения новых очагов. В субботу, 30 июля, летчики двух Ан-2 провели в воздухе больше 10 часов.

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