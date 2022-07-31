Обновленный рейтинг управляющих компаний опубликован в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области опубликован обновленный рейтинг управляющих компаний. Его составляют каждый квартал, основываясь на оценке эффективности региональных УК. В этом году при его составлении учитывался новый показатель – количество проведенных общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в электронной форме с использованием Государственной информационной системы ЖКХ, проведение онлайн-голосований. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Для чего же необходим этот рейтинг? Жителей он знакомит с эффективностью работы УК, а представителей управляющих компаний стимулирует к повышению качества услуг, повышается ответственность перед собственниками жилья.

Обновленный рейтинг управляющих компаний можно увидеть на сайте государственного жилищного и строительного надзора.

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