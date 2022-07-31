Высокая пожароопасность лесов ожидается в Иркутской области в начале августа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Высокая пожароопасность лесов прогнозируется в Иркутской области в начале августа. Ожидается, что неблагоприятный прогноз сложится на территории Бодайбинского, Нижнеудинского, Зиминского, Заларинского районов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

Так, в понедельник, 1 августа, синоптики говорят о пожароопасности 4 и 5 класса – то есть высокой и чрезвычайной - в вышеозвученных районах. Сегодня, 31 июля, такие показатели вероятны на севере и западе региона.

- Напомним, такой прогноз означает запрет на посещение гражданами лесов, использование открытых источников огня, разведение костров в лесных массивах, - предостерегают спасатели. – При сильном ветре все это может повлечь за собой катастрофические последствия.

Напомним, на севере Иркутской области также продолжает действовать особый противопожарный режим, пока до 15 августа. В Катангском районе продолжаются лесные пожары. Два из них удалось локализовать, еще два на площади в 411 гектаров сегодня активно тушат.

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