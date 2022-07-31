220 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье растет число случаев заражения коронавирусом. В ежедневной статистике видим цифры, которых не появлялось уже несколько месяцев. Так, в минувшие сутки в регионе положительные результаты тестов на COVID-19 получили 220 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Иркутской области.

- Госпитализировано еще 38 человек, общее число пациентов в ковидных госпиталях выросло до 309, - говорят специалисты. – Общее число случаев инфицирования с начала пандемии в Приангарье достигло 298 799.

Из этого числа выздоровели многие – врачи помогли 293 692, в их числе 56 за последние сутки. Увы, справиться с инфекцией все же смогли не все жители региона. Умерло уже 8700, новых смертей за последние 24 часа – нет. Есть один скончавшийся с таким же диагнозом, причиной смерти которого стали иные заболевания. Число таких умерших в Иркутской области достигло 724.

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