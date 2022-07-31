12036 жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей с начала апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сезон активности клещей в Приангарье все еще продолжается. За последнюю учетную неделю за помощью к специалистам обратилось 267 человек. Всего с начала первых укусов – апрель 2022 года – пострадало уже 12 036 жителей региона, в том числе 2659 детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области.

Стоит отметить, что в этом году клещи более активны, или люди стали чаще посещать места их обитания, так как по сравнению с прошлым годом за аналогичный период пострадало от укусов 9105 сибиряков.

- С начала сезона 2022-го года диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 77 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 85, клещевой риккетсиоз у 39, - отмечают специалисты. – Всего мы смогли исселодовать 7956 клещей, из них 2145 были заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 95 - вирусным клещевым энцефалитом, 649 – другими клещевыми инфекциями.

Специалисты просят во время пребывания на отдыхе за городом или на даче чаще осматриваться, использовать отпугивающие средства, а также носить защитную одежду.

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