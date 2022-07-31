Движение ограничат на участке улицы 2-ая Железнодорожная в Иркутске с 1 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске из-за ремонтных работ ограничат движение транспорта на целый месяц на пересечении улиц Кайская и 2-ая Железнодорожная. Соответствующие знаки на данном участке появятся уже завтра, 1 августа. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Отмечается, что ограничения коснутся только правой полосы проезжей части улицы 2-ой Железнодорожной – в направлении движения от улицы Румянцева до улицы Терешковой.

- Нам необходимо провести там земляные работы по вскрытию тепловой для проведения ремонта, - говорят специалисты.

Управиться рабочие планируют в срок до 31 августа, а на это время просят автомобилистов планировать маршрут поездок заранее.

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