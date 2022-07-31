Два ФАПа построили в Иркутском и Шелеховском районах Иркутской области

Два ФАПа построили в Иркутском и Шелеховском районах. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

Два новых ФАПа построили в Шелеховском и Иркутском районах. Медицинские пункты появились в поселке Чистые Ключи и деревне Столбова. В скором времени туда начнут завозить необходимое оборудование. В фельдшерско-акушерских пунктах будут кабинеты приема, прививочные и смотровые. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В деревне Столбова уже идет благоустройство территории вокруг ФАПа, в скором времени медучреждение оснастят оборудованием, в том числе отдельный кабинет оборудуют для работы гинеколога, - говорят специалисты. – Сюда медики будут приезжать в определенные дни приема. Откроется ФАП осенью.

В октябре же откроет свои двери пункт и в Чистых Ключах. В каждом ФАПе будет доступ в Интернет.

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