147 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

147 подтвержденных случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Иркутской области за последние 24 часа. С начала пандемии их число возросло до 298 946. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории региона.

- Лечение в госпиталях области проходят 327 пациентов, это на 18 человек больше по сравнению с предыдущим днем, - отмечают в оперштабе. - Справились с болезнью 293 728 сибиряков, 36 из них получили отрицательные тесты на COVID в минувшие сутки.

За все время из-за коварной инфекции скончались 8 700 зараженных. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 725 человек.

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