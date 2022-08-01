Иркутская и Воронежская области заключили соглашение о сотрудничестве. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Регионы будут взаимодействовать в сферах экономики, туризма, образования и других

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Воронежской области Александр Гусев подписали соглашение о сотрудничестве регионов.

- Мы готовы принимать активное участие в реализации совместных проектов, уделять большое внимание, наряду с торгово-экономическими отношениями, образованию, культуре, здравоохранению, а также развитию туризма, - сказал Игорь Кобзев. - Уверен, соглашение станет толчком для активизации сотрудничества, позволит реализовать задуманные планы на благо жителей двух регионов.

Александр Гусев отметил, что регионы вместе работают над строительством самолета МС-21.

- В условиях санкций мы будем искать новые формы взаимодействия предприятий, - сказал губернатор Воронежской области. - У нас есть возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства, потому что мы обладаем хорошими наработанными технологиями в животноводстве, овощеводстве, производстве зерна.

Территории будут делиться опытом и устанавливать контакты в сферах бизнеса, строительства, транспорта, ЖКХ, науки, агротуризма, спорта и многих других.

Из-за того, что регионы расположены далеко друг от друга, взаимных поставок пока не так много. В Приангарье завозят, по большей части, продукты, медицинское и промышленное оборудование, лакокрасочные материалы. Наш регион готов предложить Воронежской области бутилированную воду, дикоросы, БАДы, мучную кондитерку.