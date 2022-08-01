Роспотребнадзор запретил купаться на трех пляжах в Ольхонском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют купаться сразу на трех пляжах в Ольхонском районе. Среди них бухта «Зуун-Хагун» и местность Хужир-Нуга в заливе Мухор, а также Сарайский залив.

- Купание в указанных водоемах может являться фактором риска для здоровья населения, - отмечают в ведомстве.

Напомним, в 2022 году в Иркутской области специалисты не выдали ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о безопасности водного объекта и соответствии санитарным правилам.

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