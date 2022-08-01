Виртуальную 3D-модель Дома Волконских создадут в Иркутске. Фото: правительство Иркутской области

Проект Иркутского музея декабристов выиграл конкурс грантов Президента Российской Федерации. Для создания 3D-модели Дома-музея С.Г. Волконского. будет выделен миллион рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Виртуальная трехмерная модель представит все строительные этапы, которые проводились в доме с 1838 года по настоящее время, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Представить готовую модель обещают в декабре этого года. Ее можно будет увидеть на специальной интерактивной панели в экспозиции Дома-музея Волконских.

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