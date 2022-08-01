МегаФон улучшил сеть во всех округах Иркутска. Фото предоставлено компанией.

С начала года оператор модернизировал свыше 60 базовых станций в столице региона. Рефарминг частот в диапазоне 900 МГц позволил увеличить покрытие сети 4G, усилить проникновение радиосигнала внутри помещений и повысить производительность сети для комфортного интернет-серфинга абонентов.

Работы проводились в Ленинском, Свердловском, Октябрьском и Левобережном административных округах Иркутска. Помимо жилых районов с массовой застройкой, качество сети улучшилось в популярных городских локациях для прогулок и отдыха – вблизи музея-усадьбы Сукачева, музыкального театра им. Н.М. Загурского, территории Иркутских кварталов и других исторических местах.

Теперь жители города и туристы смогут с большим комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильно высокой скорости передачи данных и малого времени отклика сети. Например, слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях.

Модернизация сети также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (VoiceoverLTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Мы улучшаем сеть, максимально эффективно используя радиочастотный спектр. С помощью рефарминга задействуем под LTE более широкую полосу частот, чтобы обеспечить пользователей стабильно высоким качеством голосового соединения и передачи данных. В этом году МегаФон уделил особое внимание столице региона, особенно жилым районам, бизнес-центрам и точкам туристического притяжения», – отмечает директор МегаФона в Иркутской области Егор Белый.

Работа оператора по улучшению качества связи и интернета отмечена независимым исследованием международной компании Ookla. МегаФон был признан лидером в Иркутске по результатам замеров скорости мобильного интернета, которые делали абоненты всех операторов связи в приложении SpeedTest во втором квартале этого года. Медианная скорость скачивания в столице Иркутской области составила 22,52 Мбит/с – это самый высокий показатель среди всех телеком-компаний.

МегаФон – оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.