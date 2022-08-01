Строительство медучреждений в Иркутской области поддержат на федеральном уровне. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко обсудил строительство новых медучреждений в регионе при федеральной поддержке.

- До 1 сентября регион получит дополнительно 319 миллионов рублей на монтаж шести врачебных амбулаторий и оборудование для них, а также для ФАПов, - сказал Игорь Кобзев.

Также в следующем году в федеральную инвестиционную программу внесут создание туберкулезного и кожно-венерологического диспансеров в Тулуне. Кроме того, в 2024-2026 годах поддержат строительство Братского перинатального центра. Сейчас ведется проектирование. В учреждении разместят родильные залы и реанимационные койки для мам и младенцев, закупят туда современное оборудование.

В столице Приангарья планируется создать новый стационар областной детской клинической больницы, а также здание городской поликлиники №1, в котором смогут принимать около 1000 пациентов в смену.

На встрече Михаила Мурашко и Игоря Кобзева отмечалось, что медицина в Иркутской области не стоит на месте, есть положительные результаты работы. Так, в нашем регионе снижается смертность - как общая, так и среди новорожденных.