Двое приятелей зарезали знакомого за отказ убить их обидчика в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Аларском районе двух приятелей 20 и 25 лет осудят за жестокое убийство. Весной этого года в деревне Занина пьяные мужчины придумали план мести знакомому, с которым у них произошел серьезный конфликт. Односельчанина они решили заколоть ножом, но не своими руками. Расправиться с обидчиком сибиряки попросили своего односельчанина. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Согласно их плану двое из них должны были обеспечить условия для совершения убийства путем нанесения ударов ножом третьим, - рассказали в ведомстве. - Придя к месту преступления, один из трех пришедших приставил к горлу хозяина дома нож и потребовал от своего товарища убить последнего.

Однако в последний момент мужчина оказался принимать участие в убийстве. Воспользовавшись замешательством, не состоявшейся жертве удалось вырваться и скрыться. Тогда разъяренные приятели набросились с ножами на отказавшегося от обещания знакомого и зарезали его.

Уголовное дело расследовано Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области, его материалы направлены в областной суд для рассмотрения по существу.

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Согласно их плану двое из них должны были обеспечить условия для совершения убийства путем нанесения ударов ножом третьим. Придя к месту преступления, один из трех пришедших приставил к горлу хозяина дома нож и потребовал от своего товарища убить последнего. Ранее давший согласие на причинение смерти мужчина отказался от задуманного. Воспользовавшись замешательством, хозяину жилища удалось вырваться и скрыться.