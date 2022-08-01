Парковку возле детского сада № 37 и областной больницы в Юбилейном запретили в Иркутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Внимание, автомобилисты Иркутска! Парковку сразу по двум адресам запретят в областном центре с 22 августа. Соответствующие дорожные знаки там установят в ближайшее время. Решения приняты на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Парковать машины будет нельзя на улице Чернышевского, возле здания детского сада № 37, - рассказали в администрации города. - Также автостоянки не будет перед контрольно-пропускным пунктом областной больницы. Ограничение будет действовать со стороны строений № 121, 122 в микрорайоне Юбилейный.

Из-за припаркованных в районе детсада автомобилей затруднен выезд на улицу Гоголя. Это приводит к серьезным пробкам в часы пик. Для водителей на улице Чернышевского имеются парковочные карманы. Что касается областной больницы, оставленные возле КПП машины мешают проехать каретам скорой помощи и хозяйственной технике.

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