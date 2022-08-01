Коллективный иммунитет к коронавирусу снизился до 7,7% в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в Иркутской области снизился до 7,7%. Напомним, неделю назад этот показатель составлял 8,8%. Полностью от кованой инфекции вакцинировались 1 334 108 жителей Приангарья. При этом в России коллективный иммунитет равен 10,7%. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Согласно данным регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, 147 подтвержденных случаев заражения зарегистрировали за последние 24 часа. С начала пандемии их число возросло до 298 946. Лечение в госпиталях области проходят 327 пациентов.

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