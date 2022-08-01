Более 300 человек участвовали в праздновании Дня военно-морского флота в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске прошло празднование Дня военно-морского флота. Участие в мероприятиях приняли более 300 человек. Это ветераны ВМФ, представители общественных организаций, военнослужащие иркутского гарнизона, школьники, студенты, жители и гости города. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Мероприятия в честь Дня ВМФ начались с торжественного марша, - рассказали в администрации города. - Колонна прошла от Дома офицеров до острова Юность. Ветеранов наградили грамотами и благодарственными письмами за значимый вклад в развитие российского флота.

Также на воду Ангары традиционно спустили венок в память о погибших моряках. Завершился праздник концертной программой с участием иркутских творческих коллективов.

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