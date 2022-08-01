«Ангарскцемент» подвел итоги работы за шесть месяцев 2022 года. Фото предоставлено компанией.

За январь-июнь АО «Ангарскцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») произвело 346,7 тыс. тонн и реализовало 325,9 тыс. тонн цемента. Данные показатели на 11,7% и 11% соответственно превышают результаты первой половины прошлого года.

Больше всего в отчетном периоде выпущено цемента ЦЕМ I 42,5Н – 237 тыс. тонн (на 12% больше, чем за шесть месяцев 2021-го), а также ЦЕМ II/А-Г 32,5Б – 72,6 тыс. тонн (+13,7%). Объем производства портландцемента ЦЕМ 0 42,5Н составил 23,7 тыс. тонн. Доля недавней новинки в продуктовой линейке комбината – портландцемента ЦЕМ I 42,5Н АП, предназначенного для изготовления бетонов аэродромных покрытий, – 5,7 тыс. тонн.

Доставка цемента в отчетном периоде производилась с помощью авто- и железнодорожного транспорта, причем по железной дороге в адрес потребителей направлено 173 тыс. тонн (+4% к уровню шести месяцев 2021 года), автоцементовозами – 153 тыс. тонн (+14%).

Как всегда, наибольшим спросом пользовался навальный цемент: за январь–июнь клиентам предприятия отгружено 163,3 тыс. тонн нетарированного стройматериала (на 11% больше по сравнению с показателем первого полугодия 2021-го). Доля продаж продукции, упакованной в мягкие контейнеры, – 129 тыс. тонн (+6%).

Сложившаяся экономическая ситуация в стране не помешала «Ангарскцементу» реализовать намеченные с прошлого года планы. Так, в апреле на предприятии была введена в эксплуатацию вращающаяся печь № 4 после многолетнего простоя. В июне завершился монтаж нового сепаратора на цементных мельницах № 6 и 7. В разгар строительного сезона завод продолжает осуществлять плановое техническое обслуживание оборудования.

«В регионе отгрузок комбината цементный рынок сохранял положительную динамику на протяжении шести месяцев в связи с реализацией значимых инфраструктурных проектов, но уже в июле он стал заметно проседать. Снижение объемов потребления цемента ставит под сомнение полное выполнение производственных планов, – отмечает управляющий директор АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин. – Тем не менее, завод работает, не отступая от графика. Мы намерены и дальше обеспечивать потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края качественной продукцией в необходимых объемах».

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