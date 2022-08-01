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Общество1 августа 2022 4:51

«Ангарскцемент» подвел итоги работы за шесть месяцев 2022 года

«Ангарскцемент» подвел итоги работы за шесть месяцев 2022 года. Фото предоставлено компанией.

«Ангарскцемент» подвел итоги работы за шесть месяцев 2022 года. Фото предоставлено компанией.

За январь-июнь АО «Ангарскцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») произвело 346,7 тыс. тонн и реализовало 325,9 тыс. тонн цемента. Данные показатели на 11,7% и 11% соответственно превышают результаты первой половины прошлого года.

Больше всего в отчетном периоде выпущено цемента ЦЕМ I 42,5Н – 237 тыс. тонн (на 12% больше, чем за шесть месяцев 2021-го), а также ЦЕМ II/А-Г 32,5Б – 72,6 тыс. тонн (+13,7%). Объем производства портландцемента ЦЕМ 0 42,5Н составил 23,7 тыс. тонн. Доля недавней новинки в продуктовой линейке комбината – портландцемента ЦЕМ I 42,5Н АП, предназначенного для изготовления бетонов аэродромных покрытий, – 5,7 тыс. тонн.

Доставка цемента в отчетном периоде производилась с помощью авто- и железнодорожного транспорта, причем по железной дороге в адрес потребителей направлено 173 тыс. тонн (+4% к уровню шести месяцев 2021 года), автоцементовозами – 153 тыс. тонн (+14%).

Как всегда, наибольшим спросом пользовался навальный цемент: за январь–июнь клиентам предприятия отгружено 163,3 тыс. тонн нетарированного стройматериала (на 11% больше по сравнению с показателем первого полугодия 2021-го). Доля продаж продукции, упакованной в мягкие контейнеры, – 129 тыс. тонн (+6%).

Сложившаяся экономическая ситуация в стране не помешала «Ангарскцементу» реализовать намеченные с прошлого года планы. Так, в апреле на предприятии была введена в эксплуатацию вращающаяся печь № 4 после многолетнего простоя. В июне завершился монтаж нового сепаратора на цементных мельницах № 6 и 7. В разгар строительного сезона завод продолжает осуществлять плановое техническое обслуживание оборудования.

«В регионе отгрузок комбината цементный рынок сохранял положительную динамику на протяжении шести месяцев в связи с реализацией значимых инфраструктурных проектов, но уже в июле он стал заметно проседать. Снижение объемов потребления цемента ставит под сомнение полное выполнение производственных планов, – отмечает управляющий директор АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин. – Тем не менее, завод работает, не отступая от графика. Мы намерены и дальше обеспечивать потребителей Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края качественной продукцией в необходимых объемах».

На правах рекламы.