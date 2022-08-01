Иркутская зоогалерея показала рысенка, найденного в тайге под Хабаровском

Иркутская зоогалерея показала трехлапого рысенка, найденного в тайге под Хабаровском. Таким детеныш был 2,5 месяца назад. Фото: Иркутская зоогалерея

2,5 месяца исполнилось рысенку Руни, новенькому обитателю Иркутской зоогалереи. Слепого трехдневного детеныша нашли в тайге под Хабаровском. Кроха родился с особенностью - одна из его лапок была недоразвитой, из-за чего требовалось особе лечение. Шансы выжить были минимальными. Специалисты Приамурского зоосада предложили приютить "девочку" коллегам из Приангарья. Об этом сообщают в социальных сетях зоопарка.

- Именно самку рыси мы искали давно, поэтому согласились, не задумываясь, - рассказали в официальном аккаунте зоогалереи. - Как уже водится, с полом произошла накладка, и имя Руна, которое было заготовлено для малышки, благополучно трансформировалось в Руни.

В Хабаровске котенку хотели ампутировать большую часть больной лапы, но иркутские специалисты настояли, чтобы ветеринары ничего не предпринимали. Сегодня рысенок практически здоров и не отличается поведением от своих сородичей. Увидеть его иркутяне могут в филиале на Байкальской ,54.

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