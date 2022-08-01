Ирина Синцова приняла участие во вручении дипломов выпускникам Восточно-Сибирского института МВД в Иркутске

Ирина Синцова приняла участие во вручении дипломов выпускникам Восточно-Сибирского института МВД.

1 августа у Вечного огня в Иркутске торжественно вручили дипломы выпускникам Восточно-Сибирского института МВД. В этом году институт окончили 163 человека. Курсантов поздравила председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Ирина Синцова.

- Пусть в вашей жизни будет только мирное небо, - обратилась к выпускникам депутат. - Пусть ваш профессионализм и знания будут направлены на службу закону и народу. Работайте так, чтобы все, кто был рядом с вами, гордились вами!

Кстати, в 2022 году Восточно-Сибирский институт МВД отмечает юбилей – 60 лет. В честь этого 60 пар выпускников исполнили офицерский вальс.

В торжественном мероприятии также приняли участие начальник института Павел Капустюк, врио руководителя ГУ МВД России по региону Геннадий Корниенко, первый заместитель губернатора области Роман Колесов, глава Иркутска Руслан Болотов, ветераны и сотрудники органов внутренних дел.

- Рассчитываем, что будущими успехами вы укрепите авторитет вуза, сохраните верность профессиональным традициям, будете достойны высокой чести служить Отечеству в полиции, - дал напутствие молодым людям Павел Капустюк.