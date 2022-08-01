За первое полугодие 2022 года бензин в Иркутской области подешевел на 0,1% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область находится на 19 месте в стране по доступности бензина для населения. Такие данные РИА Рейтинг. Рассмотрим ситуацию подробнее. Согласно данным экспертов, основанных на данных статистики.

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату в середине 2022 года можно купить на Крайнем Севере (первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа) и в Москве, меньше всего — в республиках Северного Кавказа. Если рассматривать цену топлива, в лидеры выходит Магаданская область — один литр АИ-92 здесь стоит 61,6 рубля. Самый дешевый бензин — в Челябинской области — 43,5 рубля

В Иркутской области за первые шесть месяцев 2022 года бензин подешевел на 0,1%. Цена литра АИ-92 можно в среднем за указанный период составила 48,01 рубль.

- По доступности бензина для населения Иркутская область занимает 19 место среди всех регионов России. На среднюю зарплату житель региона может купить 1038 литров бензина в месяц, - уточнили эксперты.

По данным Иркутскстата в последнюю неделю июля стоимость АИ-92 на территории региона составляет 48 рублей за литр.

Отметим, что в соседнем Красноярском крае жители имеют возможность купить за среднюю зарплату 1192 литра топлива по цене 46,46 рублей за литр, а в Республике Саха Якутия 1314 литров за 56,93 за литр.

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