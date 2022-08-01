Просидевшего три дня на дереве кота спасли сотрудники МЧС в Тайшете Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Тайшете спасатели сняли с дерева кота, оказавшегося в ловушке. Напуганное животное три дня не могло спуститься на землю. Это заметила женщина, живущая в одном из близлежащих домов. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Главка МЧС.

- Сибирячка рассказала о несчастном питомце по телефону пожарно-спасательной службы Иркутской области, сотрудники которой, по счастливой случайности, оказались рядом, - рассказали в ведомстве.

Один из них при страховке товарищами залез на дерево и спас мурлыку. Ни один пушистый во время спасательной операции не пострадал.

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