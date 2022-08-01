В деревне староверов задержали 60-летнего развратника из Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Красноярского края в таежной деревне староверов был задержан 60-летний мужчина. Его 12 лет разыскивали за развратные действия, совершенные на территории Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

- Мужчина скрывался в деревне староверов Новомариновка Красноярского края. Он отрастил бороду, скопировал внешний вид местных жителей и не имел паспорта. Все время, которое он жил со староверами, мужчина занимался случайными заработками, уточнили полицейские.

В Иркутской области 60-летнего задержанного обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст.135 УК РФ (развратные действия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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