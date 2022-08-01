Уличное освещение обновляют в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

- Иркутск должен быть ярким, комфортным и безопасным в любое время суток, - уверен глава города Руслан Болотов.

В выходные мэр проехал по улицам и проверил, хорошо ли они освещены. Так, Руслан Болотов побывал на улице Карпинской, где как раз ремонтируют проезжую часть. Здесь появится современное светодиодное освещение.

- На Карпинской смонтируют новую линию длиной в 5500 метров, это более 200 фонарей, - сказал зампредседателя комитета - начальник департамента дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Денис Комаров. - Работы начнутся во второй половине августа и будут идти параллельно с ремонтом. Также в ближайшее время продолжим модернизацию освещения по улицам Декабрьских Событий и Ширямова.

Также мэр проверил улицы Красных Мадьяр, Тимирязева, Напольную и Карла Либкнехта - о недостаточном освещении здесь горожане сообщали в социальных сетях.

- Продолжаем модернизацию уличного освещения Иркутска. В прошлом году было обновлено и построено более 16 километров сетей, - сказал Руслан Болотов. - Задача в этом сезоне - выполнить не меньше. Поручил коллегам и подрядчикам отработать поступившие от иркутян обращения в течение недели.

Мэр добавил, что подрядчиков оштрафуют, если они не выполнят это поручение.

Всего в Иркутске установлено свыше 38 тысяч фонарей и светильников. Общая длина линий освещения - больше 800 километров.