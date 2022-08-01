8 человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистику по ДТП за прошедшую неделю подвели в Иркутской области. Так, с 25 по 31 июля на территории региона произошло 43 аварии, в которых 8 человек погибли, 56 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В шести случаях водитель находился за рулем в состоянии опьянения, - рассказали в ведомстве.

Самыми распространенными причинами аварий стали несоответствие скорости конкретным условиям движения и выезда на полосу встречного движения. Из-за этих нарушений за семь дней произошли по девять ДТП. Также в рейтинге лидируют: несоблюдение очередности проезда (5), нарушение правил расположения ТС на проезжей части (4) и нарушение правил проезда пешеходного перехода (3).

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