Памятник учителю установят в Ангарске в 2023 году. Фото: администрация Ангарска

В Ангарске возведут памятник учителю. Закончить работы планируют к 2023 году, объявленному годом педагога и наставника. Он будет находиться возле педагогического колледжа по улице Ленина. Также будет благоустроена прилегающая территория. Как будет выглядеть будущий монумент, выбирали коллективы 112 образовательных учреждений. Голосование проходило среди пять работ от трех скульпторов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- После обсуждений большинство голосов (4218 из 4296) набрал макет Евгения Ставского – учитель на скамейке с тремя детьми, - отмечают в администрации Ангарска. - Все отметили, что, однозначно, педагог должен быть в окружении учеников. Именно эта композиция вызывает позитивные эмоции.

Памятник изготовят на пожертвования бизнесменов, меценатов, местных предприятий и организаций. Принять участие в сборе средств сможет каждый.

Следующим этапом станет встреча рабочей группы со скульптором, макет которого выбран, обсуждение деталей образа для дальнейшего их воплощения, выезд на предполагаемое место установки памятника.

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