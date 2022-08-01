Погода на 2 августа не порадует жителей Иркутской области

Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Иркутске 2 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 августа в Иркутской области резко изменится погода. В регионе ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град. Об этом сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

-Утром 2 августа в Иркутске будет дождь, гроза. Порывы юго-восточного ветра достигнут 13 метров в секунду. Днем температура достигнет +25, ночью +16, - уточняют синоптики.

В Иркутской области ожидается переменная облачность, сильные дожди. В отдельных районах грозы и усиление ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +23, ночью +15, при прояснении +11.

Жителям региона необходимо учитывать погодные условия при планировании маршрута следования - в верхнеленских районах возможны очень сильные дожди.