К 15 годам колонии приговорили 50-летнюю главу банды наркоторговцев в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Слюдянском районе суд вынес приговор по делу банды наркоторговцев из Иркутска. Лидером группы стала 50-летняя женщина, три года назад освободившаяся из колонии. Вместе с четырьмя соучастниками она организовала трафик запрещенных веществ из областного центра в Байкальск. Об этом сообщают в пресс-службах регионального Главка МВД и прокуратуры Иркутской области.

- Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России летом 2020 года, - рассказали в ведомствах. - В Иркутске оперативники с поличным задержали организатора, в ходе ее личного досмотра обнаружили 45 свертков с запрещенным веществом.

В квартире лидерши наркоторговцев изъяли еще 100 расфасованных и готовых к сбыту свертков. В этот же день в городе Байкальске задержали остальных соучастников. Главу банды приговорили к 15 годам лишения свободы, а ее подельники, в зависимости от роли, проведут за решеткой от 4 до 12 лет.

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