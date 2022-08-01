Бульвар Гагарина и улицу Ленина закроют для транспорта в День ВДВ 2022 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

День ВДВ 2022 в Иркутске готовятся отпраздновать 2 августа. Важное сообщение автомобилистам подготовили в администрации областного центра. В связи с проведением марша к памятнику ветеранам ВДВ, а затем к монументу Александру III, где пройду концерт и народные гуляния, на некоторое время улицы в центре города будут перекрыты.

День ВДВ 2022 в Иркутске: какие дороги перекроют

- В День ВДВ 2022 в Иркутске с 11:00 до 11:30 ограничат движение транспорта по улице Ленина на участке от Сурикова до Чкалова, - рассказали в пресс-службе администрации столицы Приангарья. - С 11:00 до 12:00 будет перекрыт бульвар Гагарина от улицы Чкалова до Карла Маркса.

День ВДВ 2022 в Иркутске: праздничные мероприятия

В День ВДВ 2022 в Иркутске запланированы показательные выступления парашютистов ДОСААФ России и концертная программа. Начнутся мероприятия у «Вечного огня Славы» в 10:00.

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