Аппараты ИВЛ поступили в Черемховскую городскую больницу №1. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Семь аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в городскую больницу №1 в Черемхово. Их купили за счет областного бюджета.

- Очень важно, что медучреждения региона обновляют материально-техническую базу, в том числе устанавливают аппараты ИВЛ, которые используются для поддержки больных с пневмонией или коронавирусом, - прокомментировал наделенный полномочиями министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Отметим, что один такой аппарат стоит больше двух миллионов рублей. Два разместили в реанимации стационара №1, три - в реанимации стационара №2 и еще два аппарата искусственной вентиляции легких - в реанимации первичного сосудистого отделения.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Приангарья Игорь Кобзев, проводя оперативный штаб, поручил минздраву региона подготовиться к возможной очередной волне COVID-19: проконтролировать число инфекционных коек и исправность оборудования.

В целом в этом году для медучреждений намерены купить 46 единиц техники по региональному проекту модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области. Новое оборудование уже поступило в медицинские учреждения Братска и Саянска.