Отключения света 2 августа в Иркутске пройдут в трех районах города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключения света 2 августа в Иркутске пройдут в трех районах. Неудобства придется перетерпеть жителям Свердловского, Правобережного, и Ленинского районов. Самое долгое из них продлится до 8 часов, самое кратковременное - полчаса. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в аккаунте компании.

Также жителей районов, где пройдут отключения света 2 августа в Иркутске, предупреждают о том, что возможны корректировки в плане работ. К примеру, из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования.

Отключения света 2 августа в Иркутске: адреса, сроки

Самое долгое отключение продлится 8 часов.

Где-то света не будет лишь чуть больше получаса

Актуальные адреса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупный пожар произошел в мебельном магазине-складе в Зиме. Посетители и работники магазина покинули здание до прибытия пожарных. (подробности)

День ВДВ 2 августа в Иркутске отметят с размахом. Рассказываем, какие мероприятия ждут горожан. День ВДВ 2 августа в Иркутске отметят праздничным маршем и концертом. (подробности)