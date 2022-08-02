Светофоры не работают на пяти перекрестках из-за отключения электроэнергии в Иркутске Фото: Евгения ГУСЕВА

Коммунальные службы Иркутска устраняют последствия ночной грозы. Помимо уборки дорог и тротуаров от сломанных веток деревьев, проводится восстановление поврежденных сетей. Утром 2 августа из-за отключения электроэнергии не работают светофоры на пересечении улиц Советская – Парковая, Кожова – 3-го Июля, Трилиссера – 25-го Октября, Чапаева – Первомайская и Напольная – Ушаковская. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– На одном из участков восстановительные работы уже проведены, – рассказал директор МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий. – В Единую дежурно-диспетчерскую службу сообщений о подтоплениях от жителей пока не поступало.

Для устранения последствий грозы и сильного дождя задействованы 46 единиц техники МУП «ИркутскАвтодор». На уборку в том числе вышли пять комплексов «Скандия» и три «Пумы».

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