180 человек и 46 спецмашин задействованы для уборки улиц Иркутска после грозы. Фото: администрация Иркутска

Последствия ночной грозы, сломанные ветки и мусор, убирают с улиц Иркутска работники городских коммунальных служб. Особое внимание уделяется дорогам, тротуарам и остановкам. Задействованы 46 единиц техники МУП «ИркутскАвтодор», в том числе пять комплексов «Скандия» и три «Пумы». Также вручную работают 180 человек. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– У нас также выведены тракторы с щетками: 4 единицы в Правобережном округе, в том числе на улице Рабочего Штаба, 3 единицы – в Свердловском округе и 2 – в Ленинском. Из-за сильного дождя на проезжую часть дорог намыло гравий и землю, поэтому усилены работы по очистке, – отметил глава дорожной службы Сергей Чертков.

В центре Иркутска распилят и вывезут пять деревьев, которые этой ночью были повреждены стихией. На улице Сеченова размыло тротуар. Специалисты оценивают его состояние. Для безопасности пешеходов выставлены ограждения.

По сообщениям синоптиков, ночью 2 августа в Иркутске выпало 7 мм осадков, что составляет 7 % от месячной нормы. Во время грозы сила ветра достигала 12 метров в секунду. В районе аэропорта зафиксированы порывы до 20 метров в секунду.

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