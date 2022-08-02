14-летний мотоциклист столкнулся со стоящей на обочине иномаркой в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

14-летний подросток попал в больницу ив Ангарске. Накануне днем, 1 августа, в районе Еловского водохранилища школьник на мотоцикле «Рейсер» врезался в стоящий на обочине "Форд Фокус", из-за чего получил травмы. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой в том числе будет дана правовая оценка действиям родителей в части воспитания и содержания несовершеннолетнего, - отметили в ведомствах.

Также проверка будет проведена сотрудниками прокуратуры.

Напомним, управлять мотоциклом можно с 16-летнего возраста и строго при наличии водительского удостоверения категории «А» или «М». Также обязательно использование защитного шлема.

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