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Общество2 августа 2022 2:59

ВТБ откроет 50 офисов нового формата до конца года

ВТБ откроет 50 офисов нового формата до конца года. Фотография предоставлена компанией.

ВТБ откроет 50 офисов нового формата до конца года. Фотография предоставлена компанией.

В рамках масштабной модернизации сети ВТБ откроет 50 офисов нового формата до конца 2022 года. Обновления затронут отделения в 40 городах, в том числе – Волгоград, Казань, Москву, Омск, Самару, Сочи, Тулу, Хабаровск, Ярославль.

Новые офисы работают в формате мультифункциональных точек обслуживания. Отделения становятся центром финансовых знаний и услуг, где сотрудник выступает квалифицированным консультантом по сложным банковским вопросам, а потоковые операции автоматизированы и переведены в digital-среду. Пользователь подтверждает операцию и подписывает документы электронной подписью в мобильном приложении банка.

Клиенты могут общаться с консультантами банка в любой удобной локации офиса. Благодаря «умному» зонированию, системе навигации и передовым устройствам самообслуживания они проводят в офисе в среднем менее 15 минут. До 80% стандартных операций по кредитам, вкладам, платежам и переводам можно осуществить самостоятельно через ВТБ-Онлайн, до 95% всех операций с наличными – через банкоматы.

«Развитие сети отделений нового формата остается одной из стратегических задач для нас в этом году. С внедрением новых технологий мы меняем концепцию обслуживания и внутреннюю организацию пространства, повышая удобство персональных консультаций. Банковский офис становятся местом партнерского диалога, где клиентам удобно решать все финансовые задачи, а сотрудникам – максимально комфортно работать. Новые отделения полностью отвечают новым требованиям времени и обеспечивают клиентский опыт на стыке физического и цифрового пространства. Благодаря «умным технологиям» эффективность таких офисов на 40% выше по сравнению с прежними форматами. ВТБ в числе первых банков внедрил новый формат обслуживания клиентов и уже открыл десятки мультифункциональных точек по всей стране. До конца года нашим клиентам станут доступны еще 50 новых офисов», – отметил член правления ВТБ Юрий Андресов.

ВТБ задает новый стандарт отделений, объединяя наиболее крупные клиентские потоки в офисы-флагманы. Первая точка такого формата начала работу в марте 2022 года в Ростове-на-Дону и стала одним из крупнейших банковских отделений в России. На площадке в 5 тысяч кв. м работают более 300 сотрудников. В сентябре ВТБ планирует открыть офис-флагман в Москве, в ноябре новый формат появится в Санкт-Петербурге.