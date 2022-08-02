Два лесных пожара действуют на севере Иркутской области утром 2 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

На севере Иркутской области действуют два лесных пожара. Оба- в Катангском районе. Один из них находится в зоне космического мониторинга. Огонь распространился на площади 208 га, однако очаг уже локализован. Накануне тактику по его ликвидации обсудили на заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров Рослехоза. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Кроме этого, 1 августа в районе зарегистрировали еще один небольшой очаг площадью 0,2 га – возгорание произошло из-за грозы, - отмечают в правительстве региона. - Фактическая кромка горения по всем действующим пожарам составляет 2,17 га.

За последние 24 часа в Катангском районе ликвидирован один пожар площадью 25 га, перешедший с прошлых суток. Всего в тушении 1 августа было задействовано 270 пожарных-десантников, сотрудников лесопожарных формирований и работников арендаторов лесных участков, а также шесть единиц наземной техники.

Напомним, до 15 августа на севере области действует особый противопожарный режим в лесах. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, их посещение лесных массивов запрещено.

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