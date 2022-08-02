Иркутская и Ростовская области подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали соглашение о сотрудничестве регионов.

- Ростовская область - лидер по многим показателям - это и промышленное производство, и сельское хозяйство, и туризм. Нам есть чему поучиться, - отметил Игорь Кобзев. - В то же время вместе мы создаем условия для развития бизнеса. Торгово-промышленные палаты Восточной Сибири и Ростовской области должны найти формат взаимодействия. Планируем посетить ряд предприятий, чью продукцию приобретают сельхозтоваропроизводители Иркутской области. И, пользуясь случаем, приглашаю всех на Байкал.

Василий Голубев сообщил, что территории уже договорились о работе торгово-промышленных палат, а также о формировании документа, в котором будут прописаны дальнейшие шаги по сотрудничеству.

Так, Ростовской области необходимы лесоматериалы, поставки из Иркутской области идут. Помимо этого, наш регион готов отправлять туда продукты. А в Приангарье поступают ювелирные украшения, медицинские инструменты и оборудование, лакокрасочные материалы, продукты и другие товары.

Также территории будут сотрудничать в сферах транспорта, ЖКХ, культуры, спорта, образования, науки и многих других.