Вопросы о пособиях и выплатах жители Иркутской области могут задать через чат-бот

Жители Иркутской области могут задать вопросы о пособиях и выплатах в @posobie38_bot в Telegram. Об этом в социальных сетях рассказал глава региона Игорь Кобзев. Создали чат-бот специалисты ЦУРа и регионального министерства социального развития опеки и попечительства.

- Сотрудники министерства изучили запросы на Госуслугах, комментарии в тематических пабликах, исходя из этих данных и были составлены ответы, - отметил губернатор.

Чтобы начать пользоваться чат-ботом достаточно нажать кнопку старт. Здесь можно узнать какие выплаты положены, как подать заявление, какие документы требуются, уточнить сроки этих выплат.

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