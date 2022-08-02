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Общество2 августа 2022 3:34

На 8 суток арестовали мужчину, гулявшего голым по набережной в Иркутске

Обнаженное шоу признали нарушением общественного порядка
Екатерина НИМКО
На 8 суток арестовали мужчину, гулявшего голым на набережной в Иркутске

На 8 суток арестовали мужчину, гулявшего голым на набережной в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчину, который прогуливался голым по набережной в Иркутске, признали виновным в совершении административного деяния, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Нарушение общественного порядка, выражающее неуважение). Об этом сообщает Октябрьский районный суд Иркутска.

- 32-летний мужчина признан виновным в совершении мелкого хулиганства. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 8 суток, уточнили ив суде.

Напомним, в конце июля голый мужчина, гуляющий по набережной, был задержан сотрудниками ППС. За помощью к полицейским обратились очевидцы, которых шокировало отсутствие одежды на теле жителя Иркутска. Видео и фото неодетого пешехода заполонили социальные сети. Позже мужчина объяснил, что был пьян и не отдавал отчета своим действиям.

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