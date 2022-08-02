На 8 суток арестовали мужчину, гулявшего голым по набережной в Иркутске

На 8 суток арестовали мужчину, гулявшего голым на набережной в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчину, который прогуливался голым по набережной в Иркутске, признали виновным в совершении административного деяния, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Нарушение общественного порядка, выражающее неуважение). Об этом сообщает Октябрьский районный суд Иркутска.

- 32-летний мужчина признан виновным в совершении мелкого хулиганства. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 8 суток, уточнили ив суде.

Напомним, в конце июля голый мужчина, гуляющий по набережной, был задержан сотрудниками ППС. За помощью к полицейским обратились очевидцы, которых шокировало отсутствие одежды на теле жителя Иркутска. Видео и фото неодетого пешехода заполонили социальные сети. Позже мужчина объяснил, что был пьян и не отдавал отчета своим действиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дожди, солнце и толпы отдыхающих. Как съездить в августе на Байкал, не разочароваться и не разориться. Гидрометцентр: На Байкале в начале августа дожди и тепло. (подробности)

Где отключат в Иркутске в августе холодную воду. Готовиться жителям Куйбышевского и Свердловского районов. Отключение холодной воды в Иркутске в августе 2022 года коснется Куйбышевского и Свердловского районов. (подробности)