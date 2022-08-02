ВТБ снижает ставки по кредитам наличными

ВТБ вслед за решением Банка России снижает минимальную ставку по кредитам наличными на 0,5 п.п. Это четвёртое снижение за последние три месяца.

Минимальная ставка по кредиту наличными доступна клиентам ВТБ при выборе программы страхования и дополнительного дисконта в 0,4 п.п. за подачу заявки дистанционно – в ВТБ Онлайн, на сайте банка или через контакт-центр. Средства выдаются на любые цели в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут как в дистанционных каналах, так и в офисах банка.

«За последние три месяца банки несколько раз объявляли о снижениях ставок по кредитам. На этом фоне во втором полугодии рынок ожидает роста клиентской активности во всех сегментах кредитования. По оценкам ВТБ, число сделок с недвижимостью должно возрасти, что, в свою очередь, приведет и к динамике беззалогового кредитования, так как после покупки жилья семье необходимо сделать ремонт или приобрести мебель. И хотя говорить о полном восстановлении рынка по итогам года преждевременно, мы отмечаем тренд на постепенную динамику активности наших клиентов: ежемесячно объем выдач кредитов наличными увеличивается в среднем на 40%. При этом мы продолжим внимательно следить за уровнем долговой нагрузки на клиентов, чтобы не допустить их закредитованности», – комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

ВТБ – один из лидеров российского рынка кредитования наличными. По итогам первого полугодия банк предоставил клиентам средства на сумму 254 млрд рублей. Портфель кредитов наличными в ВТБ превысил 1,72 трлн рублей.