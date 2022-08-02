Под Иркутском комплексно построят микрорайон из частных деревянных домов. Фото: ДОМ.РФ.

В деревне Бурдаковке, что в Иркутском районе, построят первый в России комплексный микрорайон из частных деревянных домов.

- Индивидуальное строительство - это больше половины всего жилья, вводимого в Иркутской области, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - Жить в собственном доме хочет значительная часть населения. При этом предпочтение стоит отдавать современным, благоустроенным поселкам с развитой инфраструктурой.

Итак, микрорайон площадью 21,7 га появится в Бурдаковке в течение восьми лет. Кроме частных домов, здесь будет жилье и блокированной постройки - когда одинаковые здания высотой в один-три этажа соединены стенами, но при этом каждая квартира имеет отдельный вход. Параллельно благоустроят территорию возле строений, высадят деревья, оборудуют спортивные и детские площадки, создадут места для прогулок и отдыха.

- Проект важен по нескольким причинам. Это не только новый этап развития индивидуального строительства, но и поддержка отечественного лесопромышленного комплекса, - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. - Кроме того, жилье будет строиться на неиспользуемых федеральных участках. С помощью аукционов такие территории обретают новую жизнь, превращаясь в микрорайоны, в которых будут созданы все необходимые условия для комфортного проживания.

Комплексным развитием территории займется «Стройэконом» из Иркутска. Всего возведут 32,7 тысячи квадратных метров жилья.