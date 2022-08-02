77 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Иркутской области за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

77 новых случаев заражения коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Иркутской области за минувшие сутки. Сейчас общее количество фактов инфицирования с начала пандемии достигло 299 023. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- Лечение в больницах проходят 353 человека, в том числе 26 госпитализированных за последние 24 часа. При этом выздороветь от недуга удалось 178 жителям региона за сутки. Всего же за весь период пандемии вылечились 293 906 граждан - пояснили в оперштабе.

За последние сутки от ковида умер 1 человек, за все время от коронавируса скончалось 8 701 житель Иркутской области. От иных заболеваний, не связанных с коронавирусной инфекцией, скончались за весь период 725 человек.

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