Ревнивец из Бурятии застал любимую в постели с другим и жестоко убил ее Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трагедией закончилась в апреле этого года сцена ревности в одном из домов Улан-Удэ. 33-летний мужчина решил вернуться с работы пораньше. Зайдя в квартиру, он увидел, что его любимая женщина находится в постели с другим. Обманутый накинулся на любовника и стал его избивать, но тот успел одеться и убежать. Тогда разъяренный мужчина переключился на свою даму.

- Сначала он бил ее кулаками и ногами по телу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Затем он схватил нож, стал срезать женщине волосы. Из-за глубоких порезов головы, у пострадавшей открылось сильное кровотечение. После этого мужчина успокоился и вызвал скорую помощь. Раненую отвезли в больницу, где она вскоре скончалась.

Против ревнивца было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть». На днях дело передали в суд.