Экс-директора Центра занятости в Куйтунском районе осудят за превышение полномочий Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Бывший руководитель ОГКУ «Центр занятости населения Куйтунского района» обвиняется в совершении противоправного деяния, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

-В 2019 году обвиняемая, подписала акты сдачи приемки о выполненных работах по обучению граждан в автошколе. При этом граждане фактически не учились. На основании документов, содержащих недостоверные сведения, на расчетный счет автошколы были переведены денежные средства в счет оплаты, - пояснили следователи.

Действия обвиняемой нанесли ущерб областному и федеральному бюджету в размере 200 тысяч рублей. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд. В ближайшее время состоится судебное заседание.

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