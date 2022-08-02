Иркутяне назвали главные факторы при выборе работы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время очередного опроса специалисты сервиса SuperJob выяснили у жителей Иркутска, какими главными факторами они руководствуются при выборе новой работы. Итак, 56% соискателей назвали - высокий уровень зарплаты. На втором месте — адекватность начальства. Это важно для 38% опрошенных. На третьей строчке — стабильность компании (32%).

- Также в рейтинг вошли перспективы карьерного роста (29%), - сообщили в пресс-службе SuperJob. - Для 28% важна комфортная психологическая среда. 22% назвали важным фактором удобное расположение, 21% — перспективы личностного роста, 14% — интересные задачи.

И еще немного статистики. Чаще всего, высокую зарплату, перспективы карьерного роста, интересные задачи называют мужчины. Для женщин важна комфортная психологическая среда и месторасположение компании.

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