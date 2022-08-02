Лимит добычи диких животных до 1 августа 2023 года установили в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Указ о лимитах добычи диких животных на период до 1 августа 2023 подписал глава Приангарья Игорь Кобзев. Документ касается охоты в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях региона за исключением особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Лимиты добычи лося составляют 2668 особей, изюбря - 3721 особь, косули- 8291 особь, северного оленя- 1656 особей, кабарги- 6867 особей, соболя - 81731 особь, рыси - 172 особи, - отметили в правительстве региона.

Разрешенный период добычи лося, изюбря и косули действует с 1 октября 2022 года по 10 января 2023 года; северного оленя - с 1 сентября по 31 января; кабарги- с 1 ноября по 31 января; соболя и рыси - с 15 октября по 28 февраля.

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