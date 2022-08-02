В Иркутской области остановлены поиски заблудившейся 67-летней женщины

Собака помогла найти потерявшуюся в лесу пенсионерку в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области остановлены поиски 67-летней женщины. Найти ее помогла собака. Пожилая иркутянка была в 2-х километрах от железнодорожной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 67-летняя иркутянка заблудилась в лесу в районе железнодорожной станции «Сосновая». Сигнал об этом поступил в 18.40 в единую диспетчерскую службу Шелеховского района, - рассказали спасатели.

На поиск пожилой жительницы областного центра незамедлительно выдвинулась группа специалистов. Было обследовано около 16 квадратных километров леса и просек. При этом женщина поддерживала связь со спасателями по телефону. Обнаружить ее удалось только глубокой ночью в 3.30. Поиск осложнялся плохими погодными условиями. Неоценимую помощь оказала поисковая собака, которая вывела людей к потерявшейся женщине.

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