Торжественный митинг в честь 92-й годовщины образования ВДВ состоялся в Иркутске. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутске состоялся торжественный митинг в честь 92-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск. На площади возле мемориала «Вечный огонь Славы». Во время мероприятия были озвучены слова благодарности в адрес представителей ВДВ.

-От имени Губернатора Иркутской области вручены благодарственные письма представителям Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников» за активное участие в работе по формированию и отправке гуманитарной помощи на Донбасс, - сообщает региональное правительство.

Участники мероприятия также возложили цветы и гирлянды к «Вечному огню» и направились к памятнику Герою СССР командующему Воздушно-десантными войсками Василию Маркелову. После этого праздник продолжился на площади возле памятника Александру Третьему.

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