Более 20 сортов роз и лилейников представят коллекционеры на выставке в Иркутске Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

8 и 9 августа в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского состоится выставка роз и лилейников. Мероприятие решено приурочить к памяти почетного мичуринца Иркутска Августа Томпсона. Об этом сообщает пресс-служба музея.

- На выставке можно будет увидеть чайно-гибридные плетистые, мускусные розы, а также сорт флорибунда. Кроме того, садоводы покажут коллекцию лилейников. Всего представят более 20 сортов цветов, - отметили организаторы.

Гости смогут увидеть срезку цветов, которые были выращены в садах иркутских и шелеховских умельцев. Во время работы выставки посетителям расскажут о секретах ухода за розами, лилейниками, а также раскроют секреты борьбы с вредителями на цветах.

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